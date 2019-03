Was hat sich in den letzten Tagen bei der Allianz Aktie getan? Der Kurs ist nach einer leichten Gegenbewegung nun wieder angestiegen und ist wieder auf dem Weg nach oben. Gegen Mitte des Monats erreichte die Allianz Aktie einen neuen Rekordwert und konnte damit den Seitwärtstrend nach langem Hin und Her verlassen. Das gesamte Jahr 2018 ging es nicht so recht vorwärts.

Wie sicher ist der Ausbruch nach oben jetzt?

Der Kurs hat sich mehrere Tage über dem Hochpunkt gehalten und damit zunächst ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...