Noch immer arbeiten die Bundesländer in Arbeits- und Unterarbeitsgruppen an Ihrer Positionierung zum bereits vor knapp zwei Jahren von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf der geplanten Mantelverordnung. Über 300 Änderungsanträge liegen mittlerweile vor, berichten Konferenzteilnehmer auf dem bvse-Mineraliktag in Hamburg. Das Bundesumweltministerium zeigt sich dennoch optimistisch, das Mammutprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...