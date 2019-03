DAX - Konsolidierung der jüngsten Abwärtswelle

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX hält sich in den vergangenen 24 Stunden an das kurzfristig präferierte Szenario von gestern ("Nach dem Verlassen des Abwärtstrendkanals gen Norden ist für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine zeitlich und preislich etwas ausgedehntere technische Korrektur der jüngsten Abwärtswelle zu favorisieren. Diese sollte sich idealerweise im Bereich 11.350 bis 11.550 Punkte abspielen."). Es gab einige ordentliche Bewegungsschübe wie ein Blick auf den Stundenchart belegt, es fehlte allerdings nicht ganz überraschend an einer klaren Richtung.

Innerhalb der genannten Spanne muss für die kommenden Handelsstunden mit einer Fortsetzung der seitwärts/ leicht aufwärts gerichteten Konsolidierungsbewegung gerechnet werden. Früher oder später dürfte diese Konsolidierungsphase dann von einem erneuten Abwärtsschub gefolgt werden. Diese avisierte Verkaufswelle dürfte das deutsche Börsenbarometer dann in den kommenden Handelstagen zurück in den Bereich 11.000 bis 11.250 Punkte schicken.

Sollte sich der Index hingegen wider Erwarten nördlich von 11.550 Punkten etablieren können, wäre das Abwärtsszenario Richtung 11.000 Punkte erst einmal auf Eis zu legen. In dem Falle wäre ein erneuter Anlauf Richtung 11.800 Punkte einzuplanen. Danach sieht es aber aktuell (noch) nicht aus.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2019 - 28.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 28.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

