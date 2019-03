Der Direktor der Düsseldorfer Landesmedienanstalt, Tobias Schmid, sieht die Rolle von Online-Plattformen wie Youtube kritisch und fordert von der Politik, den Medienwächtern rechtliche Kontrollmöglichkeiten zu schaffen.

WirtschaftsWoche: Herr Schmid, in Deutschland ist es Aufgabe der Landesmedienanstalten, darauf zu achten, ob Medienunternehmen mit ihren Angeboten eine zu große Meinungsmacht entwickeln. Nun hat die ausufernde Debatte um die Reform des Urheberrechts in der EU sehr deutlich gemacht, wie groß der Einfluss ist, den Online-Plattformen wie Youtube auf den öffentlichen Diskurs haben - warum ist das kein Fall für die Medienaufsicht?Tobias Schmid: Ich geben Ihnen recht - die Diskussion, die wir gerade zum Urheberrecht und zu Artikel 13 und 17 erlebt haben, ist sicher ein Warnschuss. Hier gibt es jedenfalls den Verdacht, dass Medienunternehmen den öffentlichen Druck mindestens befeuert haben. Wenn das der Fall wäre und Medienmacht ausgenutzt worden wäre, wäre das ein deutliches Alarmzeichen. Würde dieser Verdacht in dieser Intensität bei Fernsehsendern bestehen, würden wir uns den Fall sicher genauer ansehen.

Und warum haben Sie das noch nicht getan?Sollte es zur Gefahr des Missbrauchs kommen, könnten wir im Moment in einem solchen Fall nicht intervenieren, denn das Medienkonzentrationsrecht ist aktuell nur ein reines Fernsehkonzentrationsrecht - was zu kurz greift. Was wir brauchen ist ein Instrumentarium, mit dem wir auch Unternehmen wie große Online-Konzerne untersuchen können. Wenn die Politik diese Sorge teilt, muss sie jetzt dafür sorgen, dass eine staatlich unabhängige Institution - das sind die Medienanstalten - tätig werden kann.

Warum beschränkt sich die Aufsicht bislang auf TV-Sender? Deren Einfluss auf die Meinungsbildung gerade bei jüngeren Zuschauern schwindet doch zusehends?Es ist richtig, dass die Sehdauer gerade der jüngeren Zuschauer im linearen Fernsehen abnimmt und Online-Angebote wie Youtube inzwischen einen höheren Stellenwert haben als beispielsweise das Radio. Dennoch greift der Rundfunkstaatsvertrag bis heute bei der Überprüfung von Unternehmen, ihrer Reichweite ihrer einzelnen Aktivitäten wie Zuschauermarktanteil, Auflagen, Hörfunkreichweiten immer nur unter der Bedingung, dass zumindest ein Fernsehveranstalter beteiligt ist.

Wenn das nicht der Fall ist, besteht gar rechtlich gesehen keine Handlungsgrundlage für eine Überprüfung. Das Medienkonzentrationsrecht stammt noch aus der Zeit, in der die meinungsmächtigste Medienkategorie das Fernsehen war. Das ist bis heute nicht angepasst worden. Wir Medienanstalten haben die Bundesländer seit längerer Zeit aufgefordert, sich dieses Themenkomplexes anzunehmen. Wir sind der Überzeugung , dass sich die Kontrolle vorherrschender Meinungsmacht ...

