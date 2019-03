Bei der Ex-Landesbank soll fast jeder zweite Job wegfallen. Gläubiger fordern zudem wegen einer umstrittenen Bewertung von Anleihen Milliarden zurück.

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat den geplanten Abbau von rund 44 Prozent ihre Arbeitsplätze unter Dach und Fach gebracht und will nach der Privatisierung 2019 einen kleinen Gewinn machen. Die frühere HSH Nordbank teilte am Donnerstag mit, die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zum Interessenausgleich und Sozialplan seien erfolgreich abgeschlossen. "Alles ist eingetütet, jetzt geht es in die Umsetzung hinein", sagte HCOB-Chef Stefan Ermisch zur Vorlage der Bilanz für 2018.

Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten soll von 1716 Ende 2018 bis 2022 auf rund 955 sinken. Für das laufende Jahr peilt die Bank ein leicht positives Vorsteuerergebnis an, nach 97 Millionen Euro 2018.

Hamburg und Schleswig-Holstein ...

