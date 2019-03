RHI Magnesita wird also wie gestern berichtet ein Zweitlisting in Wien vollziehen, das Unternehmen reagiert damit eigenen Angaben zufolge auf den Brexit. Also ich finde, dass es ein grosser Erfolg für die Wiener Börse ist, dass dieser "Brexit-Hedge" hier in Wien gemacht wird. Ich habe mir das gestern Nachmittag näher angesehen: Man wird ab Freitag mit den sogenannten "Depositary Interests", welche Namens-Stammaktien zu je 1 Euro Nennwert gleichkommen, in den standard market wechseln, dies mit gesamt 49.476.447 Stück. Das bedeutet zunächst einmal drei Dinge:1) der global market verliert seinen grössten Titel, denn der Wechsel aus dem Dritten Markt in den standard market bedeutet wohl das Aus im global market.2) RHI Magnesita kommt für den ATX noch ...

