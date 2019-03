Netzbetreiber seien aufgrund der anhaltenden Software-Probleme mit erhöhten Risiken konfrontiert, mahnt die britische Regierung. Huawei reagiert.

Die britische Regierung hat dem chinesischen Mobilfunkausrüster Huawei Technologies neue Sicherheitslücken in seinen Produkten vorgeworfen. Anhaltende Probleme mit der Software des Unternehmens führten zu deutlich erhöhten Risiken für britische Netzbetreiber, heißt es im Bericht eines für die Überprüfung von Huawei zuständigen Regierungsgremiums, der am Donnerstag in London veröffentlicht wurde.

Es gebe neue und "erhebliche technische Probleme". Huawei erklärte, man nehme die Bedenken sehr ernst und begreife sie als "wertvollen ...

