Ein Anbieter von Direktinvestments in Ökowälder will jetzt in Marokko die Wüste mit Dattelpalmen und Olivenbäumen begrünen. Anleger finden Gefallen an der Idee und steigen ein.

Anlegerschützer und Verbraucherzentralen warnen gebetsmühlenartig vor Direktinvestments. Das oft zu Recht mit Blick auf die vielen Abzockermodelle und Pleiten in der Vergangenheit. Nur vergessen sie leider, dass es auch seriöse Anbieter gibt, die fair und transparent rechnen und berichten. Bei ihnen gibt es zwar auch keine Einlagensicherung mit Geld-zurück-Garantie. Anleger müssen auch hier genau hinschauen, bevor sie ihr Geld investieren.

Bei Forest Finance hat sich das bisher bewährt. Mehr als 20.000 Kunden haben dem 1995 in Bonn gegründeten Anbieter von Direktinvestments in die ökologische Aufforstung tropischer Mischwälder mittlerweile fast 90 Millionen Euro anvertraut. Dafür pflanzte Forest Finance gut zehn Millionen Bäume und bewirtschaftet heute nachhaltig 8000 Hektar Wald in Panama, Kolumbien, Peru und Vietnam. Das Geschäft wurde in den vergangenen Jahren erweitert um Direktinvestments in Agroforste. Dabei wird Baumbestand mit Nutzpflanzen, etwa Kakaobäume, auf einer Fläche kombiniert. Vorteil: Agroforste liefern bereits nach wenigen Jahren regelmäßige Erträge für Investoren. Bei Wald zur Holzerzeugung dauert das zum Teil Jahrzehnte. Inzwischen flossen bei Forest Finance über sieben Millionen Euro an die Investoren zurück. Das ist keine Garantie für die Zukunft, aber zumindest ein Beleg, dass das Geschäftsmodell funktioniert.

Tue Gutes und verdiene daran

Das soll jetzt in Marokko fortgesetzt werden. In der Provinz Errachidia am Rande des Atlasgebirges, etwa 500 Kilometer südwestlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat gelegen, pflanzt Forest Finance auf einer Fläche von 400 Hektar knapp 347.800 Dattelpalmen und Olivenbäume an. So soll ein dauerhaftes, biologisches Agroforstsystem entstehen sowie mehr als 50 sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze.

Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn neben ökologischen und sozialen Aspekten auch die ökonomische Rechnung aufgeht. Forest Finance stellt Investoren über die Laufzeit von etwa sechs Jahren eine Rendite von etwa fünf Prozent pro Jahr in Aussicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...