5G in Österreich eingeschaltet (1). Der "Zufall" wollte es, dass am 26.3.19 die Pressekonferenzen zweier Telekommunikationsfirmen gleich hintereinander statt fanden. Die von Drei mit CEO Jan Trionow war die erste. Trionow bezeichnete 5G als "das eine Netz für alle Anwendungen". Österreich sei ein Mobilfunkvorreiterland. 75% der Breitbandverbindungen gingen über Mobilfunk. 43% der mobilen Datenverbindungen in Österreich gingen über das Netz von Drei. Trionow sprach über Meilensteine der Vergangenheit (Übernahme von Orange und Tele2, DreiTV) und über die Allianz mit Energieversorgern (VAT = Verband alternativer Telekombetreiber). Drei würde sich für den Start von 5G "topfit" fühlen. Ab Mitte April 2019 würden die ersten ...

