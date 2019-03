Nicola Fuchs-Schündeln ist die neue Chefin des Vereins für Socialpolitik. Kommendes Jahr könnte sie in den Sachverständigenrat einziehen. Nahaufnahme einer eigenwilligen Wissenschaftlerin.

Ein Bücherregal darf in ihrem Büro natürlich nicht fehlen, aber schaut Nicola Fuchs-Schündeln überhaupt regelmäßig in die Standardwerke der Volkswirtschaftslehre? "Nee", sagt die 46-Jährige, einen unverzichtbaren Klassiker habe sie nicht. Einen Lieblingsökonomen, der ihre Forschung und Lehre prägt? "Nee." Eine Denkschule, aus der sie ihre Sicht auf die Welt ableitet? "Nee."Lieber schaut Nicola Fuchs-Schündeln in die Daten, ihre Welt ist die der Graphen und Tabellen. Die Ökonomie, sagt sie, arbeite mittlerweile "regelrecht detektivisch". Mitunter fährt sie zum Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nach Nürnberg oder zum Statistischen Bundesamt, um vertrauliche Daten auf einem USB-Stick abzuholen. In Harvard kletterte sie einst in den Bibliothekskeller, um Daten aus verstaubten Jahrbüchern zu klauben. Die Frage, ob Wirtschaftswissenschaftler ordnungspolitisch oder keynesianisch gepolt seien, hält sie denn auch für irrelevant: "Junge Ökonomen gehen offener an Fragen heran - und lassen zuerst die Daten sprechen."

Von Harvard nach Frankfurt

Fuchs-Schündeln ist Protagonistin einer immer stärker empirischen Volkswirtschaftslehre, die auf normative Urteile keinen gesteigerten Wert legt. Und sie ist so etwas wie der Shootingstar der deutschen Ökonomenszene. Die Co-Herausgeberin renommierter Fachzeitschriften ("Review of Economic Studies", "Journal of the European Economic Association") hat im Januar den Vorsitz des Vereins für Socialpolitik (VfS) übernommen, der größten wissenschaftlichen Ökonomenvereinigung im deutschsprachigen Raum. In der über 140-jährigen Geschichte des Vereins ist die gebürtige Kölnerin erst die zweite Frau, die es an die Spitze geschafft hat. "Nicola Fuchs-Schündeln ist eine beeindruckende Wissenschaftlerin und hat bedeutende empirische Beiträge zur Politischen Ökonomik, zur Entwicklungsökonomik und der Ökonomik von Haushaltsentscheidungen geleistet", lobt Vorgänger Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung.

Fuchs-Schündeln, die von 2004 bis 2009 als Assistant Professor in Harvard arbeitete, hat mit ihren Arbeiten gewonnen, was es zu gewinnen gibt in der hiesigen Forschungslandschaft. 2016 zeichnete der VfS sie mit dem Hermann-Heinrich-Gossen-Preis aus, dem bedeutendsten Preis für Jungökonomen in Deutschland. Vor einem Jahr folgte der Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die höchste fächerübergreifende Auszeichnung für Wissenschaftler hierzulande. Es war der Lohn dafür, ...

