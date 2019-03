Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604) will eine Dividende von 2,30 Euro an die Aktionäre ausbezahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr (2,00 Euro) ist dies eine Anhebung um 15 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 135 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,70 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2019 statt. Die Ausschüttungsquote liegt bei ...

