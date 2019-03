Im vergangenen Jahr musste Vossloh Einbußen hinnehmen. Auch dieses Jahr ist von dem Verkehrstechnikkonzern kaum Wachstumsdynamik zu erwarten.

Nach Einbußen im vergangenen Jahr wegen mauer China-Geschäfte ist beim Verkehrstechnikkonzern Vossloh kaum Wachstumsdynamik zu erwarten. Zwar habe sich der Auftragsbestand um ein Viertel verbessert, doch in Nordamerika hielten sich Kunden mit Investitionen zurück und auch in anderen Regionen bleibe der Markt herausfordernd, erklärte Konzernchef Andreas Busemann am Donnerstag.

"Wir beobachten diese Entwicklungen sehr genau und werden verstärkt geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität umsetzen." ...

