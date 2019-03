Motivationstrainer Jürgen Höller erklärt, warum er seine Seminarteilnehmer über heiße Kohlen laufen lässt und warum das Geschäft der Coaches blüht wie lange nicht mehr.

Für die einen ist Jürgen Höller ein Superstar, der mit seinem Motivationsseminaren ihr Leben verändert hat. Für die anderen ist der Coach ein Scharlatan, der mit den Hoffnungen der Menschen spielt. Fest steht: Der heute 55-Jährige baute in den Neunzigerjahren den Weiterbildungskonzern Inline auf, beriet Konzerne wie die Deutsche Telekom und war der erste Mentaltrainer in der Fußball-Bundesliga. Doch dann kam der Absturz. Inline ging pleite. Höller wurde 2003 wegen Untreue und vorsätzlichen Bankrotts zu drei Jahren Haft verurteilt. Heute ist er zurück im Geschäft und füllt erneut die Hallen mit seinen Fans.

WirtschaftsWoche: Herr Höller, wie wichtig ist Motivation, um erfolgreich zu sein?Jürgen Höller: Motivation ist die Grundlage von allem. Wer nicht motiviert ist, kommt nicht in Bewegung. Und das ist heute ein noch größeres Problem als früher.

Warum?Weil die Welt immer komplexer wird und immer neue Anforderungen stellt. Wer bestehen will, muss Entscheidungen treffen und sein Leben selbst in die Hand nehmen.

Motivation ist also die Grundlage von allem. Welchen Anteil haben Bildung und Intelligenz?Sehen Sie, ich habe 1,7 Millionen Menschen geschult, manch einer nennt mich Dinosaurier, andere eine Legende. In dieser Zeit habe ich viele Menschen kennengelernt, die vielleicht keine große Bildung hatten, keinen überragenden IQ - und die trotzdem wahnsinnig erfolgreich sind. Viel wichtiger als die Allgemeinbildung ist die Persönlichkeit.Eine gewisse Intelligenz schadet aber doch nicht.Nein, aber es ist eben nicht so, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...