Welcher Servicetechniker ist in der Nähe? Welcher Mitarbeiter kümmert sich um den aktuellen Servicefall? Wer war gestern schon bei der Anlage und kennt den Fehler? Mit der neuen »Secure Alarm App« sind die Deos-Systempartner in der Lage, Servicetechniker über Fehler in einer HLK-Anlage zu alarmieren. Die App für iOS und Android soll den Abstimmungsaufwand der Servicemitarbeiter untereinander reduzieren und dadurch Geld sparen.

Zahlreiche Servicemitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...