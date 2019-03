Fast drei Jahre nach dem Referendum ist noch immer nicht sicher, wie es weitergeht. Die Brexit-Debatte scheint immer chaotischer und unüberschaubarer zu werden. Die wichtigsten Ereignisse finden Sie hier im Überblick.

Die Briten haben im Rahmen eines Referendums am 23. Juni 2016 mit einer knappen Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Seitdem beherrscht der Brexit den öffentlichen Diskurs in Großbritannien und dem Rest Europas. Vor allem über die Rahmenbedingungen für das Ausscheiden und die künftigen Beziehungen zur EU wird gestritten.

Für viele Unternehmen in Europa bedeutet die Unklarheit um den Austritt Großbritanniens eine große Unsicherheit und erschwert eine langfristige Planung. Auch Reisende oder Briten, die in anderen europäischen Ländern leben, leiden unter der Ungewissheit.

Der nicht enden wollende Streit um den Brexit-Kurs lässt viele Beobachter verwirrt und unzufrieden zurück. Wir haben die bedeutendsten Ereignisse auf einen Blick für Sie zusammengefasst.

20. Februar 2016: David Cameron gibt Zeitpunkt des EU-Referendums bekanntDavid Cameron gibt den Termin für ein Brexit-Referendum bekannt. Bei der Abstimmung am 23. Juni sollen die Briten darüber abstimmen, ob Sie in der EU bleiben oder austreten möchten. Cameron selbst spricht sich deutlich für einen Verbleib aus.

23. Juni 2016: Briten stimmen für den EU-AusstiegDie Briten stimmen beim Referendum mit einer knappen Mehrheit von 52% für einen Austritt aus der EU. Das Ergebnis überrascht viele und sorgt für Unruhe an den Finanzmärkten.

24. Juni 2016: David Cameron tritt zurückPremierminister David Cameron, der für einen Verbleib in der EU geworben hatte, erklärt am Tag nach dem Referendum seinen Rücktritt.

13. Juli 2016: Theresa May tritt Camerons Nachfolge anTheresa May, amtierende Innenministerin, wird nach dem historischen Brexit-Referendum und David Camerons Rücktritt von den Briten zur neuen Premierministerin gewählt. Die schwierigste Aufgabe für die ursprüngliche Brexit-Gegnerin wird es sein, Großbritannien aus der EU zu führen.

29. März 2017: Großbritannien stellt Austrittsantrag an die EUAm 29.03.2017 leitet Theresa May mit einem formalen Brief an die ...

