Die Aktie konnte sich auf stabile und stetig ansteigende Werte zurückretten, doch nun scheint der Kurs wieder an Kraft verloren zu haben. Ein Wechsel in den Abwärtstrend scheint bei genauerer Betrachtung des Verlaufs eher unwahrscheinlich. Die Unterstützung, welche es zu unterbieten gilt, ist bei ungefähr 23 €, der nächste Widerstand notiert bei circa 32 € und könnte bei Beibehalten des Kurses in greifbarer Nähe liegen. Das Kaufsignal am 15.03.2019 hatte den Wert in die Höhe getrieben und dieses ... (Maximilian Weber)

