Revolution in Wolfsburg. Plötzlich, fast panisch stürzt Volkswagen dem Zeitalter der Elektromobilität entgegen. Ein hochriskantes Wagnis, bei dem der Standort Deutschland mit auf dem Spiel steht - und ohne ein Zurück.

Am Eingang filzt die Security die Tasche, kassiert das Smartphone, schließt es weg. Man muss eine Geheimhaltungsverpflichtung unterschreiben, wird zu einer schweren Stahltür eskortiert, dann ist man drin. Es ist düster und still im geheimsten Ort des Volkswagen-Konzerns. Eine riesige Halle. Fast lautlos die Schritte auf dem dunklen Teppichboden. Nur in einer Ecke ist es hell, da leuchtet die Zukunft, da leuchten zwei Elektroautos. Das eine wird die Öffentlichkeit im Herbst kennenlernen. Das andere in zwei Jahren.

Walhalla. So nennen sie die Halle hier bei VW. Fast jeder hat schon davon gehört, nur die wenigsten waren je drin. Ein Mythos. In der Walhalla der nordischen Sagenwelt ruhen gefallene Kriegshelden. In der Walhalla von Wolfsburg werden Helden geboren - und beerdigt. Alle paar Wochen lassen sich die Vorstände hier neue Modelle vorführen. In der Walhalla werden Milliardenprojekte auf den Weg gebracht oder gekippt, Mitarbeiter gefeiert oder gedemütigt. Und hier in der Walhalla zeigen VW-Manager der WirtschaftsWoche, wie es mit Volkswagen weitergehen kann.

Nicht wie bisher, so viel steht fest. Aber muss es gleich eine 180-Grad-Kehre sein? Der größte Autokonzern der Welt hat das Steuer nach dem Dieseldesaster scharf herumgerissen und stürzt der Zukunft förmlich entgegen, hat sein Schicksal urplötzlich mit dem Elektroauto verknüpft - und legt bei seiner unternehmerischen Verkehrswende ein Tempo vor, dass es BMW und Daimler, vor allem auch vielen Zulieferern die Sprache verschlägt. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) warnt bereits, VW fahre die "Hochrisiko-Strategie eines Hasardeurs".

Tatsächlich investiert der Konzern in den kommenden fünf Jahren 30 Milliarden Euro in neue E-Modelle und Fertigungsstätten, weitere rund 100 Milliarden in den Kauf von Batterien und von anderen E-Auto-Komponenten, rechnen Konzern-Insider vor. Sein Kurs sei unumkehrbar, sagt Konzernchef Diess: "Wir haben in den vergangenen Jahren schon mehrere Milliarden Euro in die Elektromobilität investiert." Ein Großteil sei in die Elektroplattform geflossen, die Basis der neuen Modelle. Allein der Umbau des ersten E-Auto-Werks in Zwickau habe 1,2 Milliarden gekostet. Und "weitere sieben Werke rüsten wir aktuell um oder bauen sie neu". Acht Produktionsstätten mit einem Ausstoß von jeweils 300.000 Autos. VW kleckert nicht. VW klotzt.

Was aber, wenn die Revolution stockt oder scheitert? Wenn sich die neuen E-Autos noch nicht verkaufen werden? Ein "Zurück zum Verbrenner" gibt es nicht, sagt ein VW-Manager: "Diesen Schwenk würden wir betriebswirtschaftlich nicht verkraften."

Anders gesagt: Beim Wolfsburger Elektrorennen steht nicht weniger auf dem Spiel als Volkswagen selbst - und mit dem Konzern ein großer Teil der deutschen Automobilindustrie. Das Unternehmen ist systemrelevant. Mehr als jedes dritte Auto auf deutschen Straßen und jedes achte weltweit stammt aus dem VW-Konzern. Wenn Diess in den kommenden zehn Jahren wie angekündigt 70 Elektromodelle auf den Markt bringen will, dann geht er damit die wohl riskanteste Wette ein, die je ein Unternehmen in Deutschland eingegangen ist.

Der Stratege

Die Leinwand an der Längsseite der Wolfsburger Ruhmeshalle ist kinogroß und zeigt zwei Erdkugeln, die sich drehen. Jede Umdrehung entspricht einem Jahr in der Zukunft, und je länger die beiden Welten rotieren, um so stärker erröten sie. In der Projektion links gelingt es, die Klimaerwärmung auf zwei Grad zu begrenzen; die Erde bekommt große, rote Flecken. In der Projektion rechts heizt sich der Globus um vier Grad auf, und fast alles zwischen Nord- und Südpol färbt sich kräftig rot. Es ist ein klimatisches Blutbad.

"Bei vier Grad ist die Lage nicht mehr beherrschbar", sagt Michael Jost. Der Mann, der spricht wie ein Umweltaktivist, ist Strategiechef von Volkswagen, ein Vertrauter von Diess. "Wir haben ausgerechnet, welchen Anteil wir als Konzern am globalen CO2-Ausstoß haben", sagt Jost. "Und mussten feststellen: Es sind rund ein Prozent bei den Pkws, etwa ein Prozent bei den Lkws." Zwei Prozent, so viel wie die Bundesrepublik. "Leider", sagt Jost. "Wir sind relevant."Es ist das neue Credo bei Volkswagen, Diess" Devise, des Dieselkonzerns Bußgebet: Verantwortung tragen und übernehmen. Klimaschmutz verpflichtet. "Das Auto" der Zukunft bauen. Die kaskadenhafte Logik der Losung: VW ist eine umweltpolitische Größe. Also muss VW auf das Klimaabkommen von Paris reagieren. Also müssen alle VWs ab 2050 klimaneutral sein. Also darf VW ab 2040 keine Verbrenner mehr verkaufen. Also schließt VW in sieben Jahren die Entwicklungsabteilung für Verbrennungsmotoren.

Ein Konzern im Start-up- und Aufbruchmodus?

Die Benzin- und Dieselfreunde im VW-Konzern, die Zulieferer, die Konkurrenz und den Automobilverband VDA trifft es wie ein Stromschlag. Wenn der Größte der Branche auf Elektro schaltet, legt er branchenweit den Verbrenner und mit ihm Milliardeninvestitionen lahm. VW zwingt Zulieferer auf seinen Kurs, lässt vorsichtigere Konkurrenten wie BMW oder Daimler wie Fossilien des Benzinzeitalters aussehen.

Selbst Angela Merkel (CDU), die noch vor wenigen Wochen versicherte, der Diesel werde noch "für Jahrzehnte gebraucht", steht blamiert da, wie eine Lobbyistin der Vergangenheit. Klimakanzler? Residiert künftig in Wolfsburg und heißt Herbert Diess. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich schon auf seine Seite geschlagen: Er befürwortet eine Verlängerung der E-Auto-Förderung um zehn Jahre.

Die Konkurrenz ist auf der Zinne wegen des Alleingangs. Seit Wochen reden sich Automanager die Köpfe heiß im Glaubenskrieg um das Elektroauto. Die Konzernchefs schwanken zwischen Kopperationswillen und Konkurrenzdenken; die Betriebsräte fürchten Stellenverluste; der Verband vermittelt zwischen revolutionsbereiten und revolutionsaversen Unternehmen; die Politik versäumt seit Jahren, für klare Rahmenbedingungen zu sorgen. Jetzt hat VW kalt geputscht und für klare Verhältnisse gesorgt.

Diess setzt um, was unvermeidlich ist: ein Visionär ohne Wahl, so zumindest sehen sie es bei VW. Newcomer wie Tesla greifen mit immer besseren E-Autos an. Und Autos mit Verbrenner verschlingen nur noch Milliarden. VW hat eben erst eine zehnstellige Summe für die Anpassung seiner Modelle an neue EU-Abgasvorschriften bezahlt. Und nach 2023 kommt die neue Abgasnorm Euro 7, die für VW "aufgrund der zusätzlich notwendigen Technik einen Mehraufwand von etwa fünf Milliarden Euro bedeutet und jedes Auto um 1000 bis 2000 Euro verteuern wird", sagt Jost. Bei einem großen SUV würden Kunden die Mehrkosten vielleicht noch akzeptieren. Nicht aber bei einem Kleinwagen: "Zuallererst in dieser Fahrzeugklasse wird der Einsatz von Verbrennern ökonomisch sinnlos."

Und während das alte Geschäft an Profitabilität und Attraktivität einbüßt, droht der Konzern beim neuen abgehängt zu werden. Tesla hat 2018 fünf Mal so viele E-Autos wie VW verkauft, flutet die Welt derzeit mit mehr als 7000 Autos pro Woche - und verfügt technologisch über einen Vorsprung von mindestens fünf Jahren. Bei VW bemühen sie sich gar nicht mehr, den Vorsprung von Tesla kleinzureden. Sie hoffen nur noch, zu den Marktführern aufzuschließen. "Wir von der Elektrofraktion kamen uns lange wie das Aschenputtel vor", sagt Strategiechef Jost. "Der Weg durch die Instanzen war steinig."

Vielleicht werden künftige Wirtschaftshistoriker den 26. Oktober 2018 einmal so würdigen wie die Politikkollegen den 3. Oktober 1990: Damals entschied sich der Machtkampf bei VW. Damals fand der Konzern zur Einheit zurück - womöglich zum Wohl des Unternehmens, der Branche und des Landes. Die VW-Vorstände debattierten an diesem 26. Oktober einen ganzen Tag lang über die verschiedenen Antriebstechniken, ...

