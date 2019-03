Die "Most Actives" in Stuttgart: SMA Call Verkauf, CP4YHD, https://goo.gl/hWzC5D BYD Call Kauf, DS5RMH, https://goo.gl/KWizvQ Merck Call Kauf, MF5AGV, https://goo.gl/7tbHjo Lyft IPO: https://youtu.be/itfp_C5nRC8 Der Dow Jones ist mit einem moderaten Plus gestartet. Im frühen Handel gewinnt er gut ein Drittel Prozent und klettert auf über 25.700 Punkte. Allerdings dreht er in der ersten Handelsstunde bereits wieder ab. Alles in allem bewegt er sich jedoch nach wie vor in einer engen Handelsspanne und ist auf Richtungssuche. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist besser ausgefallen als erwartet. Der Dax hat nach einem impulslosen Start dann doch die Oberseite getestet. Kann sich aber nicht über 11.500 Punkte absetzen. Auch der Dax fällt wieder zurück auf das Schlussniveau vom Vortag. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß