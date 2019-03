Tagesausblick für 29.3.: DAX lustlos. Osram, Drillisch und Palladium fallen deutlich!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX unternahm heute einen neuen Erholungsversuch. Große Sprünge blieben jedoch angesichts zahlreicher Unsicherheitsfaktoren aus. So schloss der DAX knapp über dem gestrigen Schlusskurs bei rund 11.430 Punkten. Die deutschen Nebenwerteindizes waren gespalten. Der MDAX gab rund 0,7 Prozent auf 24.540 Punkte ab. Der SDAX stagnierte bei 10.780 Punkten und der Scale Index mit kleinen und mittelgroßen notierten Unternehmen verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 962 Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen verharrte bei Minus 0,07 Prozent. Am Edelmetallmarkt war hingegen Ausverkaufsstimmung. Gold, Silber und Palladium stürzten regelrecht ab. Berichten auf Thomson Reuters zufolge drücken das Ende der Saisonalität und eine möglicherweise sinkende Nachfrage aus der Automobilindustrie den Preis von Palladium. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs näherte sich derweil wieder dem Märztief von 1,12 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bayer verlor auch den zweiten Glyphosat-Prozess. Die Geschworenen sprachen dem Kläger eine Schadensersatzsumme in Höhe von 80 Millionen Dollar zu. Die Aktie dämmte Verluste im Tagesverlauf zwar wieder ein. Dennoch notiert die Aktie weiterhin im Bereich vom Sommer 2012. Cancom zeigt sich optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und erwartet vor allem im IT- und Cloud-Bereich deutliches Wachstum. Die Anleger trieben die Aktie daraufhin an die SDAX-Spitze. Carl Zeiss Meditec gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 80. Jetzt fehlt nicht mehr viel bis zum Allzeithoch. Covestro und Merck profitierten von positiven Analystenkommentaren. Nach der gestrigen Gewinnwarnung von Infineon folgte heute Osram. Anleger drückten das Papier daraufhin zweistellig nach unten. Hamburger Hafen präsentierte für 2018 überraschend gute Zahlen und erhöht die Dividende. Die Aktie schob sich daraufhin über die Marke von EUR 20. Die 5G-Mobilfunkfrequenzauktion hat die Milliardengrenze überschritten. Anleger reagierten teilweise geschockt und drückten Titel wie 1+1 Drillisch rund 16 Prozent nach unten. In den USA deutet die Aktie von Biogen eine Erholung an. Das Papier stürzte vergangene Woche nach einem Rückschlag beim Alzheimer-Medikament Aducanumab ab.

Morgen werden unter anderem H&M, Nemetschek, RIB Software und Tele Columbus finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Telecom Italia lädt zudem zur Hauptversammlung ein.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für März

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, März

USA - Eigenheimabsatz, Februar

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.500/11.640/11.800/11.950/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240/11.370 Punkte

Der DAX pendelte heute in einer engen Range oberhalb der Unterstützungsmarke von 11.370 Punkten. Aktuell fehlt das Momentum. Weder die Bullen noch die Bären sind in der Lage entscheidend Boden gut zu machen. Positive Impulse gibt es frühestens oberhalb von 11.500/11.550 Punkten. Bis dahin erscheint das Risiko einer Korrektur unter 11.350/11.370 Punkte hoch. Für Trader, die nicht jeden Punkt traden ist es möglicherweise ratsam abzuwarten bis es deutlichere Signale nach oben oder unten gibt.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2018 - 28.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2014 - 28.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLR 138,78 10.200 15.000 20.09.2019 DAX HX52DJ 476,39 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.03.2019; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 29.3.: DAX lustlos. Osram, Drillisch und Palladium fallen deutlich! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).