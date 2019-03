Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BG: Bawag am 28.3. -2,50%, Volumen 62% normaler Tage , CAI: CA Immo am 28.3. -2,06%, Volumen 91% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 28.3. -1,45%, Volumen 77% normaler Tage , DOC: DO&CO am 28.3. 2,09%, Volumen 116% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 28.3. 2,37%, Volumen 108% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 28.3. 3,26%, Volumen 97% normaler Tage , ATX: -0,56% Aktie Symbol SK Perf. Lenzing LNZ 95.000 3.26% Österreichische Post POST 37.200 2.37% DO&CO DOC 73.100 2.09% Wienerberger ...

