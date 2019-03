TUI hat am Donnerstag mit einem Rücksetzer um mehr als 2 % einen Dämpfer erhalten. Der Wert ist ohnehin in einem starken charttechnischen Abwärtstrend gefangen, so die Meinung von Analysten. Dennoch hatte sich zuletzt die Hoffnung eingestellt, der Wert könne sich stabilisieren. Bei etwa 9 Euro sollte der Boden erreicht sein, so der Eindruck der zurückliegenden sieben Wochen. Das wiederum bedeutet:

Sollte die Aktie auch nach diesem Rücksetzer den aktuellen Boden verteidigen können, dann ist ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...