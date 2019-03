Am 24. Dezember erreichte die Facebook-Aktie nach einer stärkeren Korrektur ein Tief bei 124,06 US-Dollar und legte anschließend wieder den Vorwärtsgang ein. Am 30. Januar stieg die Aktie bis auf 150,42 US-Dollar an. Die am 31. Januar veröffentlichten Quartalszahlen ließen den Kurs dann per Kurslücke (Gap-up) sogar bis auf 166,69 US-Dollar ansteigen. Ein Tagesgewinn von insgesamt 12,17 Prozent bedeutete das viertbeste Tagesergebnis in der Börsengeschichte des Sozialen Netzwerks. Dies führte im ... (Alexander Hirschler)

