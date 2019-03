Was machen 685.323 Österreicher falsch? Und gehörst Du auch zu dieser Gruppe? Lernraum Karlsplatzpassage: der Weg zum Ausgang Secession ist getäfelt mit digitalen Informationen. Man bekommt kalt/warm: zuerst die Information wie viele Schnitzel in Wien verzehrt werden, gleich daneben die Anzahl der Landminenopfer weltweit. Vis-à-vis von der Zahl π findet sich auch eine interessante Kennzahl: "Mit ihrem Job Unzufriedene in Österreich 685.323 (Stand 27.März 2019, 12.00 h) Es stellen sich zuerst legitime Fragen: wie wurde das gemessen? Wer und wie viele Menschen wurden befragt? Wie wurde Unzufriedenheit definiert? Wie viele Menschen arbeiten insgesamt? Gibt's auch zufriedene? WIE unzufrieden sind denn die Unzufriedenen? (Coaches kommen in so ...

