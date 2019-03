Der Brexit bleibt auch am Freitag im Fokus der Anleger, im Londoner Parlament steht eine erneute Abstimmung an. Was heute sonst noch wichtig ist.

Das war wieder (noch) nichts: Auch am Donnerstag hat der Dax den Sprung zurück über die Hürde von 11.500 Punkten nicht geschafft. Das schier endlose Drama um den Brexit und schwache Wachstumsdaten aus den USA machten dem Leitindex einmal mehr zu schaffen. Am Ende rettete der Dax ein mageres Plus von 0,1 Prozent auf 11.428 Punkte ins Ziel.

An diesem Freitagmorgen notierte der Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich bei 11.481 Punkten. Der Brexit wird Anleger auch am Freitag weiter beschäftigen, nachdem Parlamentspräsident John Bercow einer dritten Abstimmung zugestimmt hat. Die Themen des Tages im Überblick.

1 - Vorgaben aus den USA

In den USA hat die Hoffnung auf Fortschritte im US-Handelsstreit mit China den Börsenhandel gestützt. Angaben von amerikanischen Regierungsvertretern zufolge sind die Bemühungen um eine Lösung vor allem beim Thema Technologietransfer vorangekommen. Im Vorfeld einer neuen Gesprächsrunde in Peking sagte Finanzminister Steven Mnuchin, er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer freuten sich auf "produktive Treffen". Laut dem Strategen Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane ist eine Lösung aber noch nicht in Sicht. "Wir sind in einer Situation, in der die Anleger Konkretes haben wollen, anstatt nur vom Fortschritt zu reden."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 25.717 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,4 Prozent auf 2815 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 7669 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hat Anleger in Japan am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio knapp ein Prozent im Plus bei 21.232 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 0,6 Prozent zu auf 1592 Zähler.

Besonders gefragt waren die Papiere von Daiichi Sankyo. Sie verteuerten sich um 16 Prozent, nachdem bekannt wurde, das der Pharmakonzern und AstraZeneca ein potenziell ...

