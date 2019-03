Italiens Zusammenarbeit mit China wird beargwöhnt. Doch neben Sorgen über Chinas politische Ambitionen bringt die Seidenstraßen-Initiative mehr Wettbewerb ins Spiel - das ist zu begrüßen.

Die italienische Regierung hat sich mit China geeinigt, Teil der Belt-and-Road-Initiative (BRI), bei uns auch als Neue Seidenstraße bekannt, zu werden. Entsprechende Verträge wurden in der vergangenen Woche beim Treffen der italienischen Regierung mit Chinas Präsident Xi Jinping unterzeichnet. Damit ist Italien das erste größere Industrieland, das sich der Initiative anschließt.

Diese Einigung - wie auch die Verträge zwischen China und südosteuropäischen Ländern zuvor - wird in Europa mit Argwohn betrachtet. Insbesondere in Frankreich und Deutschland wünscht man sich ein einheitliches europäisches Auftreten China gegenüber. Viele sehen in Seidenstraße in Verbindung mit anderen chinesischen Aktivitäten (allen voran die Missachtung geistiger Eigentumsrechte, die aggressive Subventionierung chinesischer Unternehmen auf dem Weltmarkt, die Einkaufspolitik ebendieser Unternehmen im Westen sowie Hindernisse für europäische Direktinvestitionen in China) eine Bedrohung für Europa und andere Regionen. Diese Sorge ist zumindest bedenkenswert.

Worum geht es? Die Neue Seidenstraße ist verkürzt gesagt eine gigantische Infrastruktur-Initiative, die China mit dem Rest der Welt verbinden soll. Häfen, Flughäfen, Straßen, Eisenbahnlinien, aber auch Kraftwerke entstehen derart in Asien, Afrika und Europa. Die chinesische Regierung vergibt zu diesem Zweck großzügig Kredite an Regierungen in den Partnerländern.

Es ist allen Beteiligten klar, dass China diese Kredite nicht als Ergebnis einer Wohltätigkeitsgala versteht. Die beteiligten Länder müssen sie zurückzahlen; als Sicherheiten soll Peking die potentielle Übertragung der jeweiligen Infrastruktur oder vergleichbarer Vermögenswerte verlangt haben - so gibt es zum Beispiel Gerüchte, dass die kenianische Regierung den Hafen Mombasa abtreten muss, wenn es nicht gelingt, die Kredite für die Eisenbahnlinie Mombasa-Nairobi zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...