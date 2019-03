Sollen die Europäer den Einsatz von Sicherheitstechnik des chinesischen Herstellers Huawei verbieten? Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht, weil dahinter eine viel größere Frage steht: Wem können wir vertrauen?

Die Bundesnetzagentur und Aufsichtsbehörden in aller Welt versteigern gerade die 5G-Lizenzen. Die nächste Generation moderner Telekommunikation vernetzt Milliarden Geräte, Autos und smarte Fahrzeugteile. Die Behörden erwarten zu Recht, dass Firmen ihre Netzwerke mit sicherer Technik betreiben, die von vertrauenswürdigen Anbietern hergestellt und gewartet wird. Doch welche Anbieter sind vertrauenswürdig? Oder weil die Debatte vor allem um einen chinesischen Hersteller kreist: Ist Huawei es?

Offene Märkte und Freihandel waren für den globalen Erfolg des Unternehmens verantwortlich. Weil 1996 durch ein weltweites Handelsabkommen alle Einfuhrabgaben für Telekommunikationstechnik aufgehoben wurden, konnte China beim Aufbau von Netzwerken zum Ausland aufschließen. Mitte der Neunzigerjahre sah jedoch niemand voraus, dass die Nachfolger der Schaltanlagentechnik - also Cloud-Systeme, aber auch 5G-Antennen - nicht nur gigantische Mengen privater Daten, sondern auch Regierungsdokumente und militärische Informationen verarbeiten und speichern.

Cyberspionage ist ein lukratives Tätigkeitsfeld. In der Vergangenheit konnte Huawei Spionagevorwürfen in Europa durch die Errichtung von lokalen Technik-Testzentren begegnen - etwa in Bonn. Man könnte diese Praxis auch als ein Art Lösegeld begreifen, das Huawei für den Zugang zu europäischen Märkten bezahlte.

Die Definition von Sicherheit wird sich mit 5G jedoch verändern. Selbst die britische Regierung, die von allen G7-Staaten stets am chinafreundlichsten war, kommt nun zu dem Schluss, dass das bloße Testen von 5G-Geräten nicht mehr ausreicht, um ...

