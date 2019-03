Bayer AG: Gelingt die Bodenbildung?

Durch die relativ dynamische Aufwärtsbewegung, welche sich in der Zeit seit meiner letzten Analyse eingestellt hat, konnte die Aktie der Bayer AG meine damalige Sichtweise sehr genau nachvollziehen. Resultierend daraus habe ich meine Wellenzählung nahezu unverändert belassen, wie Sie es den Charts entnehmen können. Dieser folgend bewegt sich der Anteilsschein in einer großen Korrektur, deren Abschluß auch so schnell nicht zu erwarten ist. Der relativ positive Langzeitchart (oberer Chart) zeigt ...

