Bern (awp) - Die Valiant Bank bekommt einen neuen Finanzchef: Der Verwaltungsrat hat Hanspeter Kaspar zum Nachfolger von Ewald Burgener ernannt, der ab dem 17. Mai den CEO-Posten von Valiant übernimmt. Der 54-jährige Kaspar trete sein Amt spätestens am 1. Oktober an, teilte Valiant am Freitag in einem Communiqué mit. Derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...