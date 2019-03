Der Präsident des Bundeskartellamts über die umstrittene Idee europäischer Champions, den Kampf der Wettbewerbshüter gegen mächtige Tech-Konzerne - und die Frage, ob Kartelle künftig von Algorithmen organisiert werden.

Herr Mundt, die EU-Staaten haben die Kommission beauftragt, bis Jahresende eine industriepolitische Langfriststrategie entwerfen - und im Zentrum steht das Wettbewerbsrecht. Müssen die Kartellämter um ihren Einfluss bangen?Das glaube ich nicht. Es ist völlig richtig, mit Blick auf die wirtschaftliche Großmacht China und den wachsenden Protektionismus eine neue Gesamtstrategie zu entwickeln. Im Vergaberecht etwa müssen wir stärker auf so genannte Reziprozität drängen: Es ergibt ökonomisch Sinn, dass sich auch Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten an europäischen Ausschreibungen beteiligen. Nur sollte das andersherum genauso möglich sein. Das Außenwirtschaftsrecht bietet Ansatzpunkte, und ein strategischer Ansatz bei internationalen Verhandlungen über Wirtschaftsbeziehungen ist notwendig. Was wir aber auf keinen Fall machen sollten, ist das Wettbewerbsrecht in Europa zur Disposition zu stellen und Monopole und Duopole zuzulassen oder gar zu fördern, die zu Lasten der Verbraucher gehen.

Viele Politiker und Wirtschaftsvertreter sind sich da nicht so sicher. Das marktbeherrschende Unternehmen von heute heißt "Europäischer Champion"......aber Champion-Größe lässt sich doch nicht nur durch Fusionen und staatliche Unterstützung erreichen! Dazu braucht es in erster Linie Wachstum durch Innovation und gute Leistung. Gerade dafür benötigen wir den funktionierenden Wettbewerb auf den Heimatmärkten. Hier können sich die Unternehmen messen und zu globalen Playern entwickeln.

Darüber hinaus gibt es auch vielerlei Möglichkeiten, jenseits einer Fusion miteinander zu kooperieren, wenn sich Unternehmen um Aufträge am Weltmarkt bewerben. Hier lässt das Wettbewerbsrecht Einiges zu - ohne dass die Innovationskraft der Firmen leidet.

Deutschland und Frankreich wollen die Entscheidung über strittige Fusionen künftig der Politik übertragen und eine Art europäischer Ministererlaubnis einführen. Eine gute Idee?Mir fehlt die Phantasie, wie das auf EU-Ebene umgesetzt werden soll. In Deutschland sind wir mit der Ministererlaubnis in der Vergangenheit gut gefahren; sie ist ein Ventil, um politischen Druck aus wettbewerbspolitisch heiklen Entscheidungen zu nehmen. Es gibt ein klares, gerichtlich kontrolliertes Verfahren. Dabei ist sichergestellt, dass keine sachfremden Erwägungen einfließen. Das wäre womöglich anders, wenn der Europäische Rat über eine Fusion entscheidet. Dann kommen unterschiedliche nationale Interessen ins Spiel. Es besteht die Gefahr, dass politische Pakete geschnürt werden und der Wettbewerb nur noch ein Aspekt unter vielen ist.Hintergrund der aktuellen Reformdebatte ist die von Brüssel untersagte Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom. Würden Sie rückblickend sagen: Hier haben die Wettbewerbsbehörden alles richtig gemacht?Ja. Die Kommission hat eine nachvollziehbare und schlüssige Entscheidung getroffen. Die beiden Unternehmen haben vermeintliche Effizienzvorteile der Fusion nicht ausreichend belegen können.

Siemens-Chef Joe Kaeser sieht das anders. Er hat in Richtung Wettbewerbsaufsicht gewettert: "Wer Europa liebt, der sollte sich nicht in rückwärts gerichteten Formeln verlieren".Das ist seine Sicht der Dinge. Viele andere Wirtschaftsvertreter haben das Fusionsverbot begrüßt.

Kritiker werfen den Kartellbehörden aber nicht erst seit Siemens/Alstom vor, die Zwänge der Globalisierung auszublenden und den so genannten relevanten Markt zu eng abzugrenzen.Dieser Vorwurf ist falsch. Wird ein Produkt weltweit gehandelt und haben die Kunden weltweite Ausweichmöglichkeiten, legen wir bei der Prüfung den Weltmarkt zugrunde. Die Definition des relevanten Markts ist kein normativer Akt, wie manche glauben, sondern Ergebnis einer umfassenden ...

