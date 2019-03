Grund waren unter anderem millionenschwere Kosten für den Austausch der Onlineplattform in Deutschland, wie das Unternehmen am Freitag in Stockholm mitteilte. Dazu kamen Kosten für neue Logistiksysteme. Der Gewinn vor Steuern dank daher im Ende Februar abgelaufenen Quartal von 1,27 Milliarden auf 1,04 Milliarden schwedische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...