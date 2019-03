Auch gestern gingen die wichtigsten europäischen Indices nur kaum verändert aus dem Handel. Lediglich die Börse in London konnte trotz der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der weiteren Brexit-Vorgangsweise dank eines nachgebenden Pfundes ein Plus von 0,6% erzielen. Schwach zeigte sich an diesem Tag europaweit vor allem der Bankensektor, der seine Vortagsgewinne mit einem Abschlag von 1,3 Prozent wieder aufzehrte. Für Gesprächsstoff sorgte die angeblich in den Geldwäscheskandal der Danske Bank verwickelte Swedbank. Nachdem es bereits am Vortag zu einer deutlichen Abgabe gekommen war, musste der Titel auch gestern nach dem Rücktritt der Vorstandschefin weitere 7,8% abgeben. Die Danske Bank schloss mit einem Minus von 3,6%. Zulegen konnten die ...

