In der Türkei gehen die Turbulenzen an den Börsen weiter, die Lira fällt weiter. Denn Präsident Erdogan begeht derzeit Fehler über Fehler.

Setzen die Anleger auf einen Brexit-Deal am heutigen Freitag? Oder sorgen die positiven Signale im Handelsstreit für Kauflaune? Auf jeden Fall notiert der deutsche Leitindex zur Eröffnung 0,5 Prozent im Plus bei 11.489 Punkten.

Am gestrigen Handelstag konnte sich der Dax nur mit einem minimalen Gewinn ins Ziel retten. Plus 0,1 Prozent und 11.428 Punkte lauteten die letzten Daten des regulären Handelstages.

Die Hoffnung auf Fortschritte im US-Handelsstreit hatte bereits den US-Börsen geholfen, die Indizes an der Wall Street stiegen um rund 0,4 Prozent. Angaben von amerikanischen Regierungsvertretern zufolge sind die Bemühungen um eine Lösung vor allem beim Thema Technologietransfer vorangekommen. Im Vorfeld einer neuen Gesprächsrunde in Peking sagte Finanzminister Steven Mnuchin, er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer freuten sich auf "produktive Treffen". Dadurch gerieten auch die Anleger in Asien in Kauflaune.

Das Brexit-Chaos tritt in die nächste und vielleicht entscheidende Phase. Am heutigen Freitag wird das britische Parlament ein drittes Mal über Mays Brexit-Deal abstimmen - zumindest Teile davon. Zuvor hatte das britische Unterhaus hat alle acht Alternativen zum Brexit-Abkommen abgelehnt. Premierministerin May hat vor Abgeordneten ihrer Partei angeboten zurückzutreten, wenn sie ihrem Deal zustimmen.

Es könnte sogar heute zu einer Einigung auf Mays Brexit-Deal. Denn die Premierministerin hat einen entscheidenden Trumpf in der Hand: Sie kann bis zum 12. April das Austrittsgesuch einfach zurückziehen. Das hat der europäische Gerichtshof entschieden.

"In diesem Fall wird May zwar in Großbritannien mindestens so geächtet sein wie seinerzeit Robin Hood und sie müsste irgendwo auf der Welt um Asyl nachfragen", scherzt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie der Baader Bank. "Allerdings sollte allein diese Drohung Mays Deal über die Ziellinie bringen". Sollte der Deal angenommen, dürfte wieder Schwung in den Handel kommen.

Trotz der Kursgewinne am heutigen Handelstag: Die Börsenstimmung signalisiert, dass sich die Chancen für das deutsche Börsenbarometer auf weitere Kursgewinne verschlechtert haben. "Sollte sich der Dax wieder in die Regionen der bisherigen Jahreshochs fortentwickeln, würden die jüngsten Kaufpositionen alsbald wieder aufgelöst werden", meint Verhaltensökonom ...

