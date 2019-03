Die EU-Kommission setzt mit einem Katalog von Leitlinien ethische Standards für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, etwa keine Demokratie unterwandern, nicht ungerechtfertigt manipulieren.

In dem Dokument, das der WirtschaftsWoche in Auszügen vorliegt, heißt es: "KI-Systeme sollten Menschen nicht ungerechtfertigterweise unterwerfen, nötigen, täuschen, manipulieren, konditionieren oder in Herden zusammentreiben." Die Technologie solle stattdessen entworfen werden, "um die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern, zu ergänzen und zu stärken."

Künstliche Intelligenz ist heute in jedem neuen Smartphone integriert, sie steuert Fabriken, wertet Behördendaten aus und soll selbstfahrende Autos lenken. Marktforscher der Unternehmensberatung PwC erwarten, dass die Technologie bis im Jahr 2030 in Europa 2,5 Billionen Dollar zur Wirtschaftsleistung beitragen ...

