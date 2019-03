Ein aktueller IHS-Bericht geht davon aus, dass der globale Markt für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) in Haushaltsgeräten im Laufe der nächsten fünf Jahre von rund 430 Millionen Einheiten pro Jahr auf 750 Millionen steigen wird. In Haushaltsgeräten aller Art - Klimaanlagen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Kühlschränke, Pumpen, Ventilatoren - werden AC-Motoren zunehmend durch BLDC-Motoren ersetzt. Der Hauptgrund dafür ist, dass BLDC-Motoren einen höheren Wirkungsgrad als AC-Motoren haben - insbesondere, wenn sie nicht mit maximaler Leistung arbeiten - und besser steuerbar sind. Außerdem sind sie leiser, auch das prädestiniert sie für Haushaltsgeräte. Zudem haben sie über den gesamten Lastbereich eine hohe Energieeffizienz, wie sie von vielen globalen Energieeffizienzstandards gefordert wird.

Softwaregesteuerte BLDC-Motoren sind dank ihrer Programmierbarkeit besonders flexibel - veränderliche Drehzahlen und/oder Drehmomente lassen sich mit hoher Genauigkeit realisieren. Zuverlässigkeit ist ein weiteres wichtiges Thema. BLDC-Motoren benötigen keine Bürsten und Schleifringe, dadurch entfallen die damit verbundenen Leistungsverluste. Außerdem erhöht sich dadurch ihre Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Angesichts des großen Wirkungsgrad-Potenzials von BLDC-Motoren und deren präziser Steuerbarkeit ist der wichtigste Aspekt bei BLDC-Treibern das Design des Wechselrichters und des Controllers.

Thermische Herausforderungen beim Wechselrichter

Thermische Herausforderungen begrenzen die Leistung des Wechselrichters. Es liegt auf der Hand, dass eine erhöhte Betriebstemperatur die Lebensdauer des Wechselrichters verkürzt und die Zuverlässigkeit mindert. Erhöhte Temperaturen erschweren auch die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und können die Verwendung eines Kühlkörpers und/oder Lüfters erforderlich machen. Dies alles verursacht einen höheren Materialaufwand und zusätzliche Kosten. Außerdem fallen die Module dadurch größer aus, wodurch ein weiterer wichtiger Vorteil von BLDC-Motoren konterkariert wird, und wirkt sich negativ auf die Zuverlässigkeit aus.

Es ist erstaunlich, wie viel Leistungsverluste und Abwärme sich schon durch eine geringe Steigerung des Wechselrichterwirkungsgrades einsparen lässt. Hierzu ein Beispiel: Wenn es gelingt, den Wechselrichterwirkungsgrad um 1 % von 97 % auf 98% zu erhöhen, sinken bei einer Wechselrichter-Eingangsleistung von 260 W die Leistungsverluste von 7,8 W auf 5,2 W - das bedeutet eine Leistungseinsparung von 2,6 W und eine Reduktion der Abwärme um satte 33 %.

Power Integrations liefert seit vielen Jahren Motortreiber-Produkte für Anwendungen in Haushaltsgeräten. Hierzu zählen die Produktfamilien Innoswitch-EP und Linkswitch. Dies sind hochintegrierte Hochspannungs-ICs für Off-line-Energiewandler, die sich wegen ihrer hohen Energieeffizienz und Robustheit in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzen lassen. Als Power Integrations sich entschied, in den Markt für BLDC-Motortreiber einzusteigen, existierten bereits sehr gute Treiberlösungen, und es war dem Unternehmen klar, dass es einen neuen Ansatz brauchte, um Effizienz und Leistungsfähigkeit noch weiter zu steigern.

Bridgeswitch-Motortreiber ...

