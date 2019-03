In vielen Bereichen unseres Lebens hält künstliche Intelligenz mehr und mehr Einzug, ohne dass es uns bewusst sein muss. Während es definitionsgemäß bei künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne um das Nachbilden menschlichen Verhaltens geht, erleben wir künstliche Intelligenz im Alltag meist eingeschränkt auf spezifische Aufgaben oder Optimierungen - sei es in der Voraussage gewünschter Produkte beim Einkaufen, der Erkennung von Verkehrsschildern beim Autofahren, der Klassifizierung von Krankheitsbildern in der Medizin oder der Abschätzung der Restlaufzeit einer Anlage vor einer fälligen Wartung (Predictive Maintenance). Voraussetzung selbst für diese "schwache" Form von künstlicher Intelligenz sind:

das Vorhandensein einer großen Menge von Daten, die das Problem (oft implizit) beschreiben ("Big Data"),

in Modelle übertragenes Expertenwissen, mit dem die Daten in (explizit) nutzbare Informationen über das betrachtete System umgewandelt werden sowie

die automatische Ausführung der eigentlichen Aufgabe oder Optimierung in Form eines Algorithmus (maschinelles Lernen, künstliche neuronale Netze).

Der Wandler im industriellen Bereich

Insbesondere im industriellen Bereich kommen zur Datenerfassung verschiedenste Sensoren zum Einsatz, die jeweils mit Strom versorgt und mit einer übergeordneten Recheneinheit verbunden werden. Die Modelle und Algorithmen sind auf mehr oder weniger leistungsfähigen Rechensystemen hinterlegt und ihre Ausführung findet dort statt - bei komplexen Operationen und/oder großen Datenmengen auch in der Cloud. Bei der Betrachtung eines typischen leistungselektronischen Wandlers, wie beispielsweise eines Wechselrichters oder Antriebsumrichters, ist Folgendes festzustellen:

Ein Wandler ist immer mit einem (komplexen) System verbunden, zum Beispiel dem Stromnetz oder einem Antrieb.

Ein Wandler erfasst bereits eine Vielzahl an (elektrischen) Kenngrößen, um seiner Funktion (zum Beispiel der Erzeugung eines gleichmäßigen Motordrehmoments) nachzukommen.

Ein Wandler besitzt bereits (mehr oder weniger umfangreiche) Rechenkapazität, eben um seine Aufgabe (häufig in Echtzeit) zu erfüllen.

Am Fraunhofer IISB wurde das neue Forschungsfeld "Cognitive Power Electronics 4.0" etabliert, um leistungselektronische Wandler zu entwickeln, die als intelligente Baugruppe zum Einsatz kommen können, und die in der Lage sind, im Hinblick auf das verbundene System intelligente Entscheidungen zu treffen - nicht zuletzt im Kontext von Industrie 4.0. Anders formuliert: Der typischen Definition von "kognitiven Fähigkeiten" folgend geht es letztlich um die Frage, ob Merkmale wie "Wahrnehmung", "Erinnerung" oder "Lernen" eben durch eine solche intelligente Leistungselektronik erfüllbar sind - und welche technischen Anwendungen es für derartige wahrnehmende Systeme gibt.

Forschungsfeld Cognitive Power Electronics 4.0

Cognitive Power Electronics 4.0 als flexible und modulare Beschreibung der Fähigkeiten von intelligenter Leistungselektronik zu verstehen. Die verschiedenen Aspekte sind in Bild 1 dargestellt und umfassen die im Folgenden beschriebenen ...

