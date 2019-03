Die Nemetschek +7,42% -Aktien haben am Freitag nach dem Geschäftsausblick des Bausoftware-Anbieters Kurs auf ihr Rekordhoch genommen. Sie setzten ihre Rally am Vormittag an der Spitze des MDax mit einem Plus von 6,91 Prozent auf 147,00 Euro fort. Nach einer Rally um mehr als 53 Prozent im bisherigen Jahresverlauf fehlten damit nur noch etwas mehr als 5 Prozent bis zum Rekordhoch von 154,80 Euro aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...