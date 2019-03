DAX - Dieser Widerstand hat es in sich

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der DAX hat eine äußerst zähe Handelswoche hinter sich. Ob es in den verbleibenden Stunden am heutigen Freitag besser wird, muss man abwarten. Zweifel sind aber angebracht. Mit dem Anstieg über 11.400 Punkten hatte sich der Index am Dienstag weiteren Erholungsspielraum verschafft. Die Erholung fällt bislang aber überschaubar aus. Der Index müht sich lediglich nach oben, überzeugende Kaufimpulse sind Mangelware.



Im Stundenchart hat sich ein Widerstandsband zwischen 11.500 und 11.520 Punkten herauskristallisiert. Sollte der Index dieses zur Oberseite aufbrechen können, besteht zunächst Potenzial in den Kursbereich um 11.560 Punkte. Wiederum darüber wäre das Zwischenhoch bei 11.624 Punkten erreichbar. Dort notiert passenderweise auch das 61,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten scharfen Konsolidierungsstrecke. Somit hat es dieser Widerstand in sich.

Auf der Unterseite lässt sich eine Kreuzunterstützung bei 11.443 Punkten nennen. Gibt der DAX diese auf, käme erneut der Bereich um 11.400 Punkte ins Spiel. Ebenfalls eine gute Unterstützung notiert bei 11.370 Punkten. Ein Bruch dieser Marke dürfte den Weg für die Verkäufer in Richtung 11.300 Punkte freimachen.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2019 - 29.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 29.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C22 22,12 9.292 5,17 31.05.2019 DAX Index HX711G 11,51 10.350 9,92 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.03.2019; 11:10 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 11,31 12.600 10,20 28.06.2019 DAX Index HX7150 17,57 13.225 6,57 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 29.03.2019; 11:12 Uhr

