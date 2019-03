Die Ex-Klemmen sind als 2-, 3- und 5-Leiter Klemmen für alle Leiterarten erhältlich, jeweils in einer Variante für 4mm2 oder 6mm2. Erkennungsmerkmal: ein grauer statt orangefarbener Hebel, mit dem die Klemmstelle werkzeuglos geöffnet und geschlossen werden kann. Eingebaut werden die Klemmen in den passenden Befestigungsadapter oder auch in eine individuelle Aufnahme. Damit wird auch die Fixierung der Klemmen gemäß IEC / EN / UL 60079 erfüllt. Im Befestigungsadapter sind die Klemmen je nach Einbauweise für Spannungen von bis zu 440V zugelassen. Für den internationalen Einsatz sind ...

