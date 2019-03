Procter & Gamble macht Milliarden mit starken Marken, Berentzen profitiert von der Neuausrichtung und Istanbul lockt mit Renditen wie im Märchen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Procter & Gamble - Milliarden mit starken Marken

Seit Beginn der Aktienhausse vor zehn Jahren lief die Aktie des US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble (P&G) meist schwächer als der globale Branchenindex MSCI World Consumer Staples. Dieser negative Trend ist gebrochen. Seit Monaten gehört die P&G-Aktie zu den stärksten Titeln des Sektors. Anleger sind überzeugt, dass der Konzernumbau der vergangenen Jahre jetzt die erhofften Früchte trägt.

So radikal wie P&G hat kein großer Wettbewerber sein Markenportfolio reduziert und auf starke Marken ausgerichtet. Verkauft wurden die Haarpflegemarke Wella und 43 Marken aus dem Kosmetikbereich. Dafür zahlte die von der deutschen Milliardärsfamilie Reimann kontrollierte US-Gesellschaft Coty 12,5 Milliarden Dollar. Die Batteriesparte Duracell ging für rund drei Milliarden Dollar an Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Warren Buffett.

P&G setzt heute zwar fast ein Fünftel weniger um als 2012. Dafür verbesserte sich jedoch die Nettoertragsmarge seither um 2,7 Prozentpunkte auf zuletzt 16 Prozent. Für einen globalen Konsumgütermulti schafft es P&G erstaunlich schnell, sich neuen Kundenbedürfnissen anzupassen und neue Wettbewerber auf Distanz zu halten, etwa durch Beauty-Apps oder vernetzte Zahnbürsten. Dazu trägt das gewaltige Marketingbudget bei, über zehn Milliarden Dollar pro Jahr - mehr steckt nur Techkonzern Samsung in Werbung. Offenbar gut investiertes Geld: P&G erwirtschaftet mehr als elf Milliarden Dollar freie Mittelzuflüsse. Das garantiert Dividendenkontinuität und lässt zusätzlich Spielraum für den Rückkauf eigener Aktien.

Aktientipp 2: iRobot - Putzhilfe gesucht

Es gibt immer mehr Singlehaushalte, und immer mehr Frauen sind berufstätig. Wer eingespannt ist im Job, hat kaum noch Zeit und Lust, in der Freizeit die Wohnung zu wischen und zu saugen. Wie gerufen kommen da intelligente Haushaltsroboter, die diese Aufgaben erledigen.

Weltweit führender Hersteller von Saug- und Wischrobotern ist iRobot. Das Unternehmen aus Bedford im US-Bundesstaat Massachusetts hat weltweit bereits mehr als 20 Millionen Roboter verkauft und unlängst die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar geknackt. iRobots intelligente Helfer sind nicht billig, aber dafür stimmt die Qualität. Niemand muss hinterhersaugen. Die Geräte sind in den USA schon recht weit verbreitet, während Europa noch am Anfang dieser Entwicklung steht. Das Potenzial geht aber über das regionale Wachstum hinaus.

Die Helfer der neusten Generation sind lernfähig und für unzählige andere Anwendungen geeignet. Es gibt Versionen, die Bomben entschärfen können. In Krankenhäusern lassen sie sich nicht nur zum Säubern, sondern auch als Operationsroboter einsetzen. Als Datensammler sind sie interessant für die Planung von Wohnraum. Außerdem lassen sie sich in Smart-Home-Konzepte integrieren. iRobot hat inzwischen mehr als 1000 Patente angemeldet.

Das Geschäft liefert positive freie Mittelzuflüsse. In der Kasse liegen noch 162 Millionen Dollar Barreserven. Die Nettoertragsmarge erreichte zuletzt 8,6 Prozent. Geleitet wird das innovations- und wachstumsstarke Unternehmen vom MIT-Absolventen Colin Angle. Positiv: Der Gründer hält noch 1,47 Prozent des Aktienkapitals.

Aktientipp 3: Berentzen - Brände gelöscht

Wer Sorgen hat, hat auch Likör, dichtete Wilhelm Busch. Viele Jahre hatte der traditionsreiche Spirituosenhersteller Berentzen selbst Sorgen. Streitigkeiten innerhalb der Eigentümerfamilien setzten dem Unternehmen zu. 2008 übernahm der Münchner Finanzinvestor Aurelius von den Eigentümerfamilien die Mehrheit und krempelte Berentzen um - mit Erfolg. Aurelius stieg 2016 mit 300 Prozent Gewinn aus.

Spürbar besser läuft es seither in Haselünne. Das belegen die Zahlen für 2018. Der Umsatz zog leicht an, um gut ein Prozent auf 162,2 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdient wurden 9,8 Millionen Euro, der Gewinn pro Aktie verdoppelte sich auf 0,55 Euro. Gut 50 Prozent (0,28 Euro) davon sollen an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sechs Cent mehr als im Vorjahr.

Der seit Juni 2017 amtierende Vorstand Oliver Schwegman stellt für 2019 weiteres ...

