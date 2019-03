Bei der Europawahl haben zwei Fraktionen die Nase vorn. Doch trotz großer Zuwächse kommen die EVP und die Sozialdemokraten auf keine Mehrheit.

Zwei Monate vor der Europawahl legen die Konservativen und die Sozialdemokraten einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zu. Die Europäische Volkspartei (EVP) dürfte sieben Mandate gewinnen und mit 188 Parlamentariern stärkste Kraft bleiben, wie eine am Freitag vorgelegte Erhebung des Europaparlaments ergab. Der Anteil der Gruppe mit CSU-Vize Manfred Weber an der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...