Auf dem Börsentag in Frankfurt interviewte unsere Moderatorin Nicole Straub Stefan Kreuder, der sich selbst als Kleinanleger und Aktienlust-Fan bezeichnet. Nicole sprach mit ihm über seine Anfänge als Anleger. Wie er heute heute investiert ist und welches Anlageverhalten er für sich am besten favorisiert. Er äußerte sich außerdem über die Aktie von McDonald's und wie er sich persönlich auf ein Invest in Edelmetalle verhält. Schauen Sie sich also unser neues Video auf aktienlust.tv an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...