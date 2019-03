Öl - wie lange dümpelt WTI noch vor sich hin?

Richard Pfadenhauer,

Der Ölpreis kommt ins Stottern. Seit zehn Tagen bewegt sich der Preis für ein Barrel WTI in einer 2-Dollar-Range. Diese Woche belasteten die gestiegenen US-Rohöllagerbestände die Notierungen. Zudem erklärten einige Ölmultis im Rahmen der Scotia Weil Energy Conference in Orleans das Comeback der Tiefsee-Ölförderung. Das könnte mittelfristig zu einer höheren Förderung führen. Derweil beschlossen die OPEC-Staaten und Ölförderstaaten wie Russland im vergangenen Dezember die Ölförderung um 800.000 Barrel pro Tag zu senken. Förderberichten von Januar zufolge werden die Förderkürzungen weitgehend eingehalten. Das stützt den Preis für das schwarze Gold. In den kommenden Wochen stehen jedoch zahlreiche Entscheidungen an, die den Ölpreis entscheidend bewegen und aus der derzeitigen Lethargie reißen können.

Eines der Dauerthemen der vergangenen Monate ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Verschiedenen Meldungen zufolge könnte es im April zu einer Einigung kommen. Der Konflikt hinterließ bereits erste Bremsspuren in der weltweiten Konjunktur. Eine Lösung könnte der Weltwirtschaft neuen Schwung geben und damit verbunden die Ölnachfrage stützen. Das Land mit den weltweit größten Ölreserven, Venezuela, steckt in einer politischen Krise. Dies sorgte unter anderem dafür, dass die Öl-Förderung kürzlich gedrosselt werden musste. Die USA ringt derzeit mit Russland und China um einen stärkeren Einfluss bei den Südamerikanern. Die Entwicklungen in Venezuela könnten weiterhin auf den Ölpreis prägen. Im Juni steht das nächste OPEC-Treffen an und damit verbunden Diskussionen um weitere Förderkürzungen. Signifikanten Einfluss auf den Ölpreis könnte auch die Iran-Politik der USA haben. Bei den Iran-Sanktionen seitens der USA hat US-Präsident Donald Trump zahlreiche Ausnahmen für Importeure iranischen Öls zugelassen. Im Mai will Trump den künftigen Iran-Kurs festlegen. Ob er restriktiver ausfällt als bisher ist noch offen. Es sind in nächster Zeit vor allem politische Entscheidungen, den den Ölpreis beflügeln, drücken oder gar stagnieren lassen könnten.

Charttechnischer Ausblick: WTI



Widerstandsmarken: 60,40/64,90 USD

Unterstützungsmarken: 55,30/58,13 USD

Der Preis für ein Barrel WTI pendelt seit Mitte März 2018 zwischen 58,10 und 60,40 USD. Aktuell notiert der Ölpreis am oberen Drittel der Range. Dennoch gibt es noch kein Indiz für einen Ausbruch nach oben oder unten. Die jüngste Vergangenheit zeigt jedoch deutlich, dass derlei Trends nicht lange halten. Gelingt der Ausbruch über die obere Begrenzung besteht die Chance auf eine Erholung bis 64,90 USD und im weiteren Verlauf sogar bis 75 USD. Kippt der Preis hingegen unter 58,10 USD droht eine Konsolidierung bis 55,30 USD.

WTI in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2018 - 29.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

WTI in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2014 - 29.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

