Negative Zinsen, das Theater um den Brexit und das Zittern um China schrecken die Aktienmärkte nicht. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Kurse nach einigen Wochen Korrektur wieder nach oben drehen.

Die Inflation geht zurück in Deutschland. Nur noch um 1,3 Prozent sind die Preise im März gestiegen. Das ist weit entfernt vom Zwei-Prozent-Wunschziel der Notenbank. Doch eine Katastrophe ist das nicht - für die Aktienmärkte sogar das Gegenteil.

Der Rückgang der Inflation kommt nicht überraschend. Seit Wochen trüben sich die Zahlen zu Konjunktur und Wachstum ein. Wenn im Gleichschritt dazu die Teuerung nachlässt, ist das nur natürlich. Im Gegenteil: Gefährlich wäre es, wenn die Inflation bei weniger Wachstum zulegen würde.

Der Wirtschaft tut das gut. Der Konsum ist stabil, die Verbraucher bleiben zuversichtlich, die jüngsten Zahlen zum Einzelhandel fallen robust aus. Damit lässt sich auch die Schwäche im Export ausgleichen, die sich in Europa abzeichnet und die noch einige Monate anhalten dürfte. Übrigens ist es erst vier Wochen her, da zeigten die Nachrichten genau in die andere Richtung: Im Februar zog die Inflation stärker an als erwartet.

Die Anlagemärkte haben sich längst auf eine schwächere Wirtschaft und niedrige oder negative Zinsen eingestellt. Zu den besten Anlagen zählten in den vergangenen Wochen: Bundesanleihen. Die maßgeblichen Kurven, vom Rex bis zum Bund-Future, zeigen steil nach oben und es sieht nicht danach aus, dass ihr Kursanstieg so schnell zu Ende geht.Als Konsequenz gehen die Renditen in den Keller. Minus 0,09 Prozent "rentieren" neue zehnjährige Bundesanleihen - gerechnet auf Endfälligkeit. Die meisten der professionellen Anleger, die jetzt und in den vergangenen Wochen auf Bundesanleihen setzen, haben aber nicht vor, diese Papiere bis Ende der Laufzeit zu halten. Bunds sind mittlerweile das, was früher Festgeld oder Geldmarktfonds war: eine sichere, kurzfristige Anlage, mit der sich flüssige Mittel lukrativ parken lassen.Nicht nur in Europa ist der Anleihemarkt stark, in den USA genauso. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ist mittlerweile auf 2,4 Prozent geschrumpft. Es ist erst wenige Monate her, da ging das Gespenst der drohenden Zinswende um, als die Treasuries vorübergehend bis zu 3,3 Prozent brachten. Nun könnten sie sich in den nächsten Wochen erst einmal zwischen 2,1 und 2,3 Prozent einpendeln. Der Zinsabstand zu Bundesanleihen dürfte sich damit nicht wesentlich verändern.

Den Wechselkursen kommt das zugute. Zwischen Euro und ...

