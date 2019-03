Die hohen Investitionen in die Digitalisierung drücken weiterhin auf den Gewinn beim Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2018 rund 215 Millionen Euro nach 258 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie Vorstandsvorsitzender Jürgen Junker am Freitag in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Der Finanzkonzern sei wirtschaftlich, strategisch und in ...

