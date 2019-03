Über Building Information Modeling wird schon seit vielen Jahren diskutiert. Weltweit steigt die Anzahl der nach der BIM-Methode gebauten Gebäude. Die Spanne der Interpretation, was wirklich gemäß BIM realisiert wurde, erstreckt sich allerdings von einer (nur) 3D-CAD-Planung bis zum echten »Digital Twin«. Noch spricht die Branche nicht die gleiche Sprache.

Die ursprüngliche Motivation für BIM kommt aus dem Bereich Architektur und Gesamtplanung, also einer frühen Phase des Gebäudelebenszyklus. Durch die Verwendung verschiedener CAD-Systeme im selben Projekt ergab sich typischerweise die Notwendigkeit, Datenaustauschformate zu definieren. Im Mittelpunkt standen zunächst das Fundament, der Gebäudekern mit Fassade sowie einige Innenausbauten. Mit jedem neu realisierten BIM-Projekt erweitert sich dieser Fokus immer stärker hin zu einer voll integrierten, gewerkeübergreifenden Planung. Idealerweise findet der komplette Planungsprozess im digitalen Zwilling statt. Hier können alle notwendigen Koordinationen, Simulationen und Tests im gleichen Datenmodell stattfinden. So ist gewährleistet, dass das virtuell geplante Gebäude auch in der Realität allen Anforderungen entspricht und teure Planungsfehler ausgeschlossen werden.

International anerkannte Standards

Der Fokus für BIM in den letzten Jahren war - wie zuvor beschrieben - der Hoch- und Tiefbau sowie auch Infrastrukturprojekte, wie Tunnel, Straßen und Brücken. Getrieben von Architekten, Bauunternehmungen und Gesamtplanern haben sich hier international anerkannte Standards entwickelt. Die Protagonisten haben mit der Gründung von Organisationen, wie zum Beispiel dem international tätigen Interessensverband »Buildingsmart International (bSi)«, eine ausgezeichnete Vorarbeit erbracht.

Nun ist es an der Zeit, dass die TGA, die Technische Gebäudeausstattung, den Staffelstab übernimmt und ihren Teil in das Modell einbringt. Neben der heute schon verwendeten statischen Geometrie der Produkte müssen auch Funktionen und dynamische Werte abgebildet werden können. Nur auf dieser Basis kann ein nachhaltiges Facility-Management einen optimalen Betrieb garantieren.

Einheitliche Projektdaten fehlen

Die Bedeutung der Daten über den gesamten Lebenszyklus ist offensichtlich. Was fehlt, ist eine einheitliche Datenstruktur der Projektdaten. Die heutige Standardisierung hat den Schwerpunkt auf den Produktdaten und ...

