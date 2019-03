5G in Österreich eingeschaltet (2 und Ende) - In Hohenau beginnt die Zukunft. Sebastian Kurz, Bundeskanzler der Republik Österreich, dankte auf der Pressekonferenz von T-Mobile am 26.3.19 für die Entscheidung von T-Mobile für den Standort Österreich. Verkehrsminister Norbert Hofer erwähnte, dass die Ersteigerer der Frequenzpakete auch die Verpflichtung zum Netzausbau übernehmen hätten müssen. Die nächste Auktion werde wieder so aufgesetzt. Bund, also Asfinag, ÖBB, Bundesforste hätten die Verpflichtung, zuzulassen, dass Antennen auf ihren Grundstücken errichtet werden, wenn sie benötigt würden. Hofer bezeichnete 5G als kritische Infrastruktur, man brauche ein stabiles Netz. Auch als Entlastung der ...

