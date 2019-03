Herbst 2017 im ATX: Die Bawag kam, gleichzeitig ging RHI Magnesita aus dem ATX in den global market. Ende März 2019: RHI Magnesita wechselt mit heute aus dem global market in den standard market (fachlich nicht ganz richtig, weil eigentlich Wechsel aus dem Dritten Markt), dafür wird gleich ab Montag das heutige IPO von Lyft Inc. im global market berücksichtigt. Der erste grosse Börsengang eines US-Technologieunternehmens in diesem Jahr. Und: Der Uber-Konkurrent verkaufte mehr Aktien als erwartet am oberen Ende der Preisspanne. Schön, dass Wien da dabei sein wird. Das Market Making übernimmt Lang & Schwarz.RHI Magnesita ( Akt. Indikation: 51,06 /51,51, -2,32%) Meistgehandelt global market am Tag 1 nach RHI: Kürzel Preis Diff. % FB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...