BCW (Burson Cohn Wolfe) ist eine der führenden globalen Kommunikationsagenturen und ging vor einem Jahr aus dem Zusammenschluss von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe hervor. Jetzt gibt die weltweit drittgrößte PR-Agentur ihre Neupositionierung bekannt: "Moving People". Mit diesem Credo setzt sich BCW von der Konkurrenz ab und definiert klar die neue Vision: Menschen zu bewegen.

"Bei BCW dreht sich alles darum, Menschen zu bewegen", erklärt Donna Imperato, Global CEO, BCW. "PR-, Public-Affairs- und Marketing-Communication-Agenturen tun sich oftmals schwer, genau zu identifizieren, was und wer sie sind und wie sie ihr umfangreiches Angebot definieren sollen. Bei BCW konzentrieren wir uns darauf, was unsere Kunden brauchen, um ihre internen und externen Stakeholder zu bewegen. Es gilt, diese zu motivieren, zu inspirieren und zu führen. Wir bei BCW helfen Menschen, über den Tellerrand hinauszuschauen; wir helfen ihnen dabei, Marken zu verstehen, zu respektieren und zu lieben und neue Produkte, Dienstleistungen und Ziele zu entdecken. Wir bauen diese Beziehung auf, die letztlich zum Kauf bewegt."

"Moving People" wird auf alle Handlungsbereiche von BCW ausgerollt. Sei es die Weiterentwicklung unseres Angebots, unser Talentprogramm oder unser Auftritt in den unterschiedlichen Märkten. Unsere neue Positionierung unterstützen wir mit einer inhouse kreierten Kampagne, die auf OOH-Displays und Anzeigen zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein Mood-Video. Die Stimme aus dem Off gehört zu CEO Donna Imperato höchstpersönlich. Ab heute ist "Moving People" bereits auf den Agentur-eigenen Kanälen wie Instagram, LinkedIn, Twitter Facebook und BCWs Website live und wird zukünftig auch in der internen Kommunikation eine wichtige Rolle spielen.

BCW ist ein Hybrid aus Public Relations, Public Affairs, Marketing-Kommunikation, Creative, Digital und Content. Mit Earned Media im Fokus verfolgt BCW eine crossmediale Herangehensweise, um Kunden in geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen und diese durch auf Daten und Insights basierte und durch Technologie angetriebene Ideen zu stärken.

Datenanalysten und Geschichtenerzähler gehören ebenso zu BCW wie versierte Public-Relations- und Public-Affairs-Experten. So stellt BCW sicher, dass Earned Media ausschlaggebend für den ROI eines Kunden immer im Zentrum der Kommunikationsmaßnahmen steht.

"Im vergangenen Jahr hat unser BCW-Team im Auftrag von Kunden aus unterschiedlichsten Industrien weltweit Menschen bewegt", so Imperato. "Aus dem Merger entstand ein einzigartiges Team, und unsere Erfolge bewegen auch uns."

BCW (Burson, Cohn Wolfe), eine der weltweit größten Full-Service-Kommunikationsagenturen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen im Auftrag seiner Kunden zu bewegen. Entstanden aus dem Zusammenschluss von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe ist BCW als einzige Agentur der Welt dafür geschaffen, global und lokal integrierte Lösungen zu liefern. Mit Earned Media als Ausgangspunkt schafft BCW digital inspirierte integrierte Kommunikation, Kampagnen und Content-Marketing. Und kreiert so ganzheitliche Markenerlebnisse für Kunden aus den Bereichen B2B, Consumer, Corporate, Crisis, CSR, Healthcare, Public Affairs und Technologie. BCW gehört zu WPP. Weitere Informationen: www.bcw-global.com

