Most Actives der Börse Stuttgart: Wirecard Call: https://goo.gl/DRq7af TUI Call: https://goo.gl/4UmjdQ FREIKARTEN Invest Anlegermesse: https://goo.gl/9wMMUR Auch in der kommenden Woche dürfte sich der Dax mit Gewinnen schwer tun. Die 11.500 Punkte sind ein Prüfstein. Der Start ins zweite Quartal sollte nicht annähern so gut sein, wie der Start ins Jahr. Gut 10 Prozent hat der Dax gut gemacht. Jetzt mehren sich Anzeichen für ein tristes Bild der Weltwirtschaft. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß