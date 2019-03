Am Freitag ist die Aktie von Bayer überraschend stark geworden. Das Papier erreichte einen Kursstand in Höhe von 57 Euro und konnte damit gegenüber den vergangenen Tagen einen kleinen Aufschlag verbuchen. Das ist insofern eine kleine Überraschung, als der Wert durch die Schadensersatzurteile in den USA gegen Monsanto angeschlagen ist.

Aktuell sind nach zwei Urteilen gegen Bayer weitere mehr als 11.000 Klagen anhängig. Rückstellungen hat das Unternehmen offenbar nicht gebildet - oder nicht in ... (Frank Holbaum)

